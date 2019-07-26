نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المواصفات والمقاييس” تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية.. وتدرس إنشاء محطات لها
26/07/2019   9:02 ص

“المواصفات والمقاييس” تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية.. وتدرس إنشاء محطات لها

+ = -
911

أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة 16 شهادة مطابقة لسيارات كهربائية، منذ بدء السماح للأفراد باستيرادها.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة طامس الحمادي، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن منصة التسجيل الإلكترونية جاهزة لإصدار شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية.

وأشار الحمادي إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها على توفير المتطلبات كافة؛ لتجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات.

وبيّن أن الهيئة تبحث مع الجهات الحكومية المعنية بموضوع إنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية؛ لوضع تصورات كاملة عن المتطلبات الفنية والقانونية والإدارية؛ لإنشاء البنية التحتية لتلك المحطات، وتوفيرها في الأماكن المناسبة.

“المواصفات والمقاييس” تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية.. وتدرس إنشاء محطات لها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055214.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.