“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لإدانتهما في واقعة تستر بقطاع المقاولات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافد يحمل الجنسية السورية؛ عقب إدانتهما بجريمة تستر تجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وجاء تشهير وزارة التجارة بالمواطن والمقيم، بعدما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً ضدهما في واقعة التستر التجاري.
وتضمن الحكم الصادر فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وكذلك شطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، مع نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.وفق “أخبار 24”.