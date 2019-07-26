مكة تسجل أعلى درجة حرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران.
كما يُتوقع أن يستمر تأثير الرياح على مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق الواصل ما بين الليث جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيا على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتسجل مكة أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 20 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة في المملكة.
وفيما يخص حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 18- 42 كلم/ساعة.وفق “أخبار 24”.