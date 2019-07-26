لتأمينها ومتابعة نظافتها.. تركيب كاميرات مراقبة في مساجد الخطوط السريعة

بدأت الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق في تركيب كاميرات مراقبة على المساجد الواقعة تحت إشرافها على الخطوط السريعة.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تهدف للحد من السرقات، حيث تعاونت الجمعية مع الجهات الأمنية في ضبط بعض الحالات.
كما تساعد الكاميرات – المرتبطة بغرفة تحكم في مقر الجمعية الرئيس بمدينة الرياض – في مراقبة أعمال الصيانة والنظافة.
وتركّب الجمعية، بحسب صحيفة “مكة المكرمة”، في كل مسجد خاضع لإشرافها ثماني كاميرات تغطي داخل المسجد ومواقف السيارات والمداخل الخارجية للرجال والنساء ودورات المياه.