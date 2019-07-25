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أخبار محلية > “رئيس القدية”: الابتعاث والتدريب مستمران حتى يوم الافتتاح
25/07/2019   5:19 م

“رئيس القدية”: الابتعاث والتدريب مستمران حتى يوم الافتتاح

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كشف  الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، مايكل رينينجر، أن الابتعاث والتدريب سيستمران حتى يوم افتتاح القدية.

وأوضح رينينجر لـ”أخبار 24″ أن الشراكة مع هيئة الترفية مجرد بداية، كما سنستمر في عمل الشراكات المستدامة”.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار أن “العمل جارٍ مع شركائنا مثل 6 فلاجز لتدريب الشاب السعودي، ليعود للعمل في شركة القدية”.

يشار إلى أن القدية كشفت أمس عن المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم أكثر من 45 مشروعاً وأكثر من 300 نشاط، و12 معلماً رئيسياً تنفذها 20 شركة.

وأنهت الشركة وضع المخطط العام للمشروع، المكون من خمس مناطق تطويرية رئيسية، وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والجولف.

“رئيس القدية”: الابتعاث والتدريب مستمران حتى يوم الافتتاح

أخبار محلية
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