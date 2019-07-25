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أخبار محلية > أقرّوا بسرقة أموال تُقدر بـ 3 ملايين ريال.. القبض على تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة كبيرة بالرياض
25/07/2019   5:20 م

أقرّوا بسرقة أموال تُقدر بـ 3 ملايين ريال.. القبض على تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة كبيرة بالرياض

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قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر.

وأضاف أن التشكيل العصابي توفرت الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم .

وأكدت شرطة الرياض على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.وفق “أخبار 24”.

أقرّوا بسرقة أموال تُقدر بـ 3 ملايين ريال.. القبض على تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة كبيرة بالرياض

أخبار محلية
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