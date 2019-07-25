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أخبار محلية > وزير “العمل”: لن نسمح بأي تجاوزات في التوطين.. وقريباً الإعلان عن وظائف قيادية للمواطنين
25/07/2019   5:18 م

وزير “العمل”: لن نسمح بأي تجاوزات في التوطين.. وقريباً الإعلان عن وظائف قيادية للمواطنين

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قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد سليمان الراجحي إنه لن يسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، مؤكداً ثقته في أبناء وبنات الوطن، مبيناً أنهم على قدر عالٍ من الكفاءة.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على التوسع في توظيف الكفاءات من المواطنين في عدد من المهن التخصصية والقيادية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن قريباً عن الوظائف المستهدفة الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن.

يذكر أن الوزارة أصدرت بياناً أمس الأربعاء أوضحت خلاله أنها فتحت تحقيقاً في إعلان جرى تداوله عن توفر فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل بالمملكة، مبينة أن الإعلان مخالف لأنظمة العمل.وفق “أخبار 24”.

وزير “العمل”: لن نسمح بأي تجاوزات في التوطين.. وقريباً الإعلان عن وظائف قيادية للمواطنين

أخبار محلية
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