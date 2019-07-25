جدة: محكمة تلزم زوجاً بدفع نفقة 10 سنوات لزوجته التي طردها من المنزل وهجرها

قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة على زوج بدفع نفقة 10 سنوات ماضية لزوجته التي طردها من منزلها وهجرها طيلة السنوات الماضية دون أن ينفق عليها.
ورفعت الزوجة دعوى للمحكمة تطالب بحقوقها، غير إن الزوج امتنع عن الحضور للمحكمة، ولم يقدم أي عذر بالرغم من إبلاغه بموعد الجلسة، عليه قررت المحكمة الفصل في الدعوى غيابياً.
وألزمت المحكمة المدعية باليمين، فحلفت بأن زوجها طردها من منزلها ولم ينفق عليها طوال السنوات الماضية، ووفقاً لصحيفة “سبق” فإن المحكمة أخذت بأقوالها وقضت بإلزام الزوج بدفع نفقة 10 سنوات ماضية، والنفقة المستقبلية ما دامت الزوجة في ذمته، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
وقالت الزوجة أنها بعد الزواج مكثت مع زوجها لمدة سنة، وأنه لم يحسن عشرتها واعتدى عليها أكثر من مرة، ومن ثم طلب منها الذهاب إلى بيت أهلها، وهجرها لمدة 10 سنوات، وتزوج عليها، لافتة إلى أنها لم ترفع ضده دعوى طيلة السنوات الماضية بسبب مرض والدتها، إضافة إلى أنها كانت تأمل في أن ينصلح حاله ويعود إليها.