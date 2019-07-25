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أخبار محلية > “موانئ الكويت”: تنسيق خليجي – عربي لتأمين حركة السفن وضمان أمن الملاحة
25/07/2019   5:16 م

“موانئ الكويت”: تنسيق خليجي – عربي لتأمين حركة السفن وضمان أمن الملاحة

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كشف المدیر العام لمؤسسة الموانئ الكویتیة رئیس اتحاد الموانئ العربیة الشیخ یوسف عبدالله الصباح، أمس الأربعاء، عن وجود تنسیق خلیجي – عربي لتأمین سلامة حركة السفن في میاه الخلیج.

وأوضح الشیخ یوسف الصباح في تصریح صحفي أوردته “وكالة الأنباء الكويتية”، أن تأثیر التطورات والتصعید الأخیر في المنطقة والمتمثل في احتجاز إيران ناقلة نفط بریطانیة “كان طفیفا على حركة الموانئ الكویتیة”، مشیرا إلى “وجود خطط بدیلة لأي تطورات في المنطقة”.

وأضاف أن مؤسسة الموانئ الكویتیة تقوم ضمن خطة أمنية شاملة على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وهي وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية ووزارة الداخلية وأمن الموانئ وأمن المنشآت.

“موانئ الكويت”: تنسيق خليجي – عربي لتأمين حركة السفن وضمان أمن الملاحة

أخبار محلية
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