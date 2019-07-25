“الأحوال المدنية” تمنح شركات حجاج الداخل المعتمدة صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا

منحت الأحوال المدنية، شركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج والعمرة، صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا للموسم الحالي 1440هـ، عبر منصة “أبشر”، وذلك لاستخراج التصاريح للحجاج المسجلين لديهم.
وأكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل الوزارة طباعة تصريح الحج إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.
وأهاب الجاسر بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية، مؤكداً أهمية حصول من يرغب في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.وفق “أخبار 24”.