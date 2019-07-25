أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توضيحا حول الفوضى والازدحام الذي شهدته الكلية التقنية للبنات في خميس مشيط أول أمس (الثلاثاء).
وقالت المؤسسة، إنه بعد التحقق من حيثيات الموضوع، فإن السبب في ما حدث من ازدحام شديد بالكلية، هو إرسال رسائل نصية بالخطأ لجميع قوائم الاحتياط من المتقدمات على القبول ودعوتهن للمراجعة.
وأوضحت المؤسسة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب في ذلك الخطأ، والعمل على إجراءات تضمن عدم حصوله مستقبلا.
وأكدت حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتقدمين والمتقدمات على كافة المنشآت التدريبية التابعة لها، وإتاحة الفرص للالتحاق بالبرامج التدريبية لجميع من تنطبق عليهم الشروط، وعند توفر المقاعد الشاغرة.
وكان مقطع فيديو تم تداوله أظهر العشرات من الفتيات اللواتي تجمعن في مبنى الكلية، وسط فوضى عارمة بعد تلقيهن رسالة نصية تفيد بقبولهن في الكلية، إلا أنه وبعد وصولهن إلى الكلية أرسلت لهن رسالة أخرى، تفيد بأن الرسالة كانت خاطئة، وأن القبول يشمل خريجات دفعة هذا العام فقط.
وفق “أخبار 24” .