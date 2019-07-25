“التعليم”: المعلمون سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن تصل رواتبهم إلى 21,250 ألف ريال

أكدت وزارة التعليم أن المعلمون سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن تصل رواتبهم إلى 21,250 ألف ريال، أو يترقون إلى الرتبتين التاليتين براتب أعلى.
ونفى المشرف العام على وكالة الموارد البشرية بالوزارة الدكتور محمد الهرّان، صحة الحديث عن توقف الراتب عند 16,510 ألف، أو العودة له عند التقاعد.
وقال الهران: “في لائحة الوظائف التعليمية رواتب المعلمين من دون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال”، مبيناً أن الوزارة حافظت على كامل الحقوق المالية والمعنوية للمعلمين للاستفادة من الراتب عند التقاعد.
وأوضح أن العلاوة السنوية في اللائحة الجديدة، ستزيد حتى تصل إلى 540 ريالاً في رتبة معلم ممارس بينما تصل إلى 640 ريالاً في رتبة المعلم الخبير، أما مكافأة نهاية الخدمة فستكون أعلى من اللائحة السابقة، وسيجري تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي.وفق “أخبار 24”.
وأبان الهران أنه بعد التسكين على اللائحة سيعطى جميع المعلمين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وتستمر خلالها علاوتهم السنوية، مشيراً إلى أن هناك 150 ألف معلم تجاوزوا الاختبار.
وأشار إلى تشكيل لجنة إشرافية من وزيري الخدمة المدنية و التعليم ورئيس هيئة تقويم التعليم، لمتابعة تطبيق اللائحة ووضع القواعد التفسيرية وجميع الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها، وينتهي العمل خلال ٩٠يوماً.