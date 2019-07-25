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أخبار محلية > تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن ترصدا لأحداث قُصّر وفعلا الفاحشة بهم بعد خطفهم بالرياض
25/07/2019   1:07 م

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن ترصدا لأحداث قُصّر وفعلا الفاحشة بهم بعد خطفهم بالرياض

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس،حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن كل من”فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية” – و”محمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية”، أقدما على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.وفق “أخبار 24”.

وأضافت الداخلية أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن ترصدا لأحداث قُصّر وفعلا الفاحشة بهم بعد خطفهم بالرياض

أخبار محلية
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