نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. تدشين الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة للبحرية الملكية السعودية
25/07/2019   1:07 م

شاهد.. تدشين الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة للبحرية الملكية السعودية

+ = -
794

دشنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية، الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السریعة للقوات البحرية، وذلك في مدينة شيربورغ الفرنسية.

وأظهر مقطع مصور نشرته الوزارة، الزورقين أثناء رفع العلم السعودي عليهما، وذلك بحضور قائد القوات البحریة الملكية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكریین من الجانبين السعودي والفرنسي.

وقال الغفيلي في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، إن الدعم البناء والتطوير الشامل الذي تحظى به القوات المسلحة والبحرية بشكل خاص، ستضعها في مصاف البحريات العالمية المتقدمة، مؤكدا أن مشروع الزوارق السريعة سيرفع من كفاءة القوات البحرية العملياتية لمواجهة أي تهديد للأمن البحري بالمنطقة.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة (CMN) الفرنسية بل بالميرر الشراكة مع البحرية السعودية، معربا  عن سعادته بتدشين هذه الزوارق التي تعد من أسرع الزوارق البحرية في العالم بما تملكه من إمكانيات عالية جداً.

يذكر أن تسليم الزورقين يأتي ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري، حيث تشتمل على تصنيع 39 زورقا سريعا، يكون جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.

التدشينالتدشينالتدشينالتدشينالتدشينالتدشينالتدشينالتدشين

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تدشين الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة للبحرية الملكية السعودية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055152.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.