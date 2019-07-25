شاهد.. تدشين الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة للبحرية الملكية السعودية

دشنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية، الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السریعة للقوات البحرية، وذلك في مدينة شيربورغ الفرنسية.
وأظهر مقطع مصور نشرته الوزارة، الزورقين أثناء رفع العلم السعودي عليهما، وذلك بحضور قائد القوات البحریة الملكية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكریین من الجانبين السعودي والفرنسي.
وقال الغفيلي في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، إن الدعم البناء والتطوير الشامل الذي تحظى به القوات المسلحة والبحرية بشكل خاص، ستضعها في مصاف البحريات العالمية المتقدمة، مؤكدا أن مشروع الزوارق السريعة سيرفع من كفاءة القوات البحرية العملياتية لمواجهة أي تهديد للأمن البحري بالمنطقة.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة (CMN) الفرنسية بل بالميرر الشراكة مع البحرية السعودية، معربا عن سعادته بتدشين هذه الزوارق التي تعد من أسرع الزوارق البحرية في العالم بما تملكه من إمكانيات عالية جداً.
يذكر أن تسليم الزورقين يأتي ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري، حيث تشتمل على تصنيع 39 زورقا سريعا، يكون جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.
#فيديو_الدفاع#وزارة_الدفاع تدشن في #فرنسا الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السریعة للقوات البحرية الملكية السعودية. pic.twitter.com/xtKFLtpqva
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) July 24, 2019
وفق “أخبار 24”.