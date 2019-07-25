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أخبار محلية > تنسيق سعودي كويتي لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة
25/07/2019   1:07 م

تنسيق سعودي كويتي لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

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كشف مسؤول كويتي، عن أن الزيارة الحالية لوزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز للكويت، تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق بين المملكة والكويت لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت طارق المزرم، وفقا لـ”وكالة الأنباء الكويتية”، أن المملكة والكويت ينسقان لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بينهما، وسيبدآن في الإنتاج حال استيفاء الأمور الفنية المطلوبة من كل منهما.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل إلى الكويت في زيارة رسمية أمس الأربعاء، والتقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يواصل لقاءاته بالمسؤولين الكويتيين في إطار زيارته.

تنسيق سعودي كويتي لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

أخبار محلية
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