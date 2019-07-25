توقف عدد من رحلات “نسما للطيران”.. والشركة: نعيد جدولة الرحلات وأوقاتها

أعلنت شركة نسما للطيران أنها تعمل على إعادة جدولة رحلاتها الداخلية وأوقاتها، غير أنها لم تحدد موعداً معيناً لإعادة تسيير الرحلات.
وقالت الشركة رداً على عدد من التساؤلات التي وردت إلى حسابها بموقع “تويتر”، حول توقف رحلاتها الداخلية، إنه في حال تمت إعادة جدولة الرحلات ستظهر على موقعها الإلكتروني.
وأقرت الشركة توقف رحلاتها إلى عدد من مدن المملكة، من بينها جدة، والقريات، وعرعر، والقيصومة، وتبوك، فيما أشارت إلى تواصل رحلاتها الخارجية إلى مصر.
وذكر ناشطون أن رحلات الشركة توقفت منذ الإثنين الماضي 15 يوليو، دون أن تصدر الشركة أي بيان أو توضيح لأسباب ذلك، مشيرين إلى تعطل مصالحهم تبعاً للتوقف المفاجئ وغير المعلن لرحلات الشركة.وفق “أخبار 24”.