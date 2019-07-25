“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.
ونفى المالكي صحة ما تبثه وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها المليشيا.
وأوضح أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.وفق “أخبار 24”.