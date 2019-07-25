رازفان يطالب الهلاليين بحارس ومحور

خاض الفريق الأول لنادي الهلال آخر مواجهاته الودية مساء أمس الأربعاء أمام أودينيزي الإيطالي، انتهت بثلاثة أهداف للهلال مقابل هدفين لأودينيزي، وهي المباراة الودية الأخيرة للهلال في معسكره بالنمسا، على أن تعود البعثة عبر طائرة خاصة إلى الرياض مساء اليوم الخميس لمواصلة التدريبات في الرياض استعدادا لمواجهة الأهلي في دور الـ16 من البطولة الآسيوية.
من جانبه، أبلغ مدرب الهلال رازفان إدارة الفريق بضرورة التعاقد مع حارس محلي ليكون الحارس الثاني بجانب الأساسي عبدالله المعيوف، إضافة إلى التعاقد مع لاعب محور أجنبي تسعى إدارة الهلال للاتفاق معه؛ إذ تجري مفاوضاتها مع البرتغالي أوليفييرا، الذي أشرف عليه المدرب رازفان الموسم الماضي.وفق “الرياض.”