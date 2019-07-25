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اخبار رياضية > الإصابة تبعد جوليانو عن النصر
25/07/2019   12:58 م

الإصابة تبعد جوليانو عن النصر

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أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب الوسط في النصر البرازيلي جوليانو دي بالا، تعرضه للتمزق في العضلة الخلفية يحتاج على إثرها إلى التأهيل والعلاج لمدة أسبوعين، وبذلك لن يعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على جوليانو في مباراتي الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي.

وتشير مصادر “دنيا الرياضة” إلى أن المدرب فيتوريا سيعتمد لاعب الوسط المغربي نورالدين إمرابط بدلا من جوليانو في حال انضمام إمرابط إلى التدريبات يوم السبت المقبل، وفي حال تأخره سيعتمد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماثيوس لتمتع اللاعب النيجيري أحمد موسى بالإجازة حتى نهاية الأسبوع بعد المقبل، وتأكد قيادة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله للفريق في البطولة الآسيوية بعد مشاركته في المناورة أمس الأربعاء، وأبدى جاهزيته البدنية والفنية.

الإصابة تبعد جوليانو عن النصر

اخبار رياضية
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