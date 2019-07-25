أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها اختتمت الأسبوع الماضي برنامج تدريب الشباب السعودي من الجنسين في مجال محاسبة الزكاة والضرائب، بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالرياض.
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة مجانية بالتعاون مع غرفة الرياض، أعلنا فيها عن توجيه الدعوة للحاصلين على مؤهلات أو خبرات في الإدارة والمحاسبة والمالية والاقتصاد، للانضمام للبرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 10 أيام، بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة.
وجاءت هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي بهدف تنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الزكوي والضريبي، ورفع نسب التوطين من الكوادر المتخصصة في مجالات المحاسبة والمالية.
وأوضحت الهيئة أنه تم خلال البرنامج شرح آلية طرق حساب الزكاة الشرعية وضريبة الدخل والاستقطاع وضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، والتزامات المكلفين والتوريدات الخاضعة والمعفاة والاقرار الضريبي والفاتورة الضريبية.
وفق “أخبار 24”.