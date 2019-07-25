طريقة سهلة للتخلص من مشكلة الأسماء المتكررة في أنظمة “أندرويد”

يعاني الكثير من مستخدمي أجهزة الهواتف الذاتية التي تعمل بنظام “أندرويد” من مشكلة تكرار الأسماء في قوائم الاتصال، ما يضطرهم لحذفها يدوياً وقضاء وقت طويل في تلك العملية.
إلا أن العديد من الأشخاص يجهلون وجود طريقة سهلة تمكّن مستخدمي أجهزة “أندرويد” من حل هذه المشكلة دون عناء، باستخدام حساب “غوغل” ثم الضغط على “Gmail”.
وبعد ذلك يختار المستخدم الأسماء “Contacts” وبعد الدخول إلى الصفحة يضغط على قائمة المزيد “More” ثم اختيار إيجاد مع دمج الأسماء المتكررة ” Find & Merge duplicates”، بعدها يمكنه إتمام هذه العملية بشكل آلي.وفق “أخبار 24”.