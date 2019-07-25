نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مال وأعمال > طريقة سهلة للتخلص من مشكلة الأسماء المتكررة في أنظمة “أندرويد”
25/07/2019   8:26 ص

طريقة سهلة للتخلص من مشكلة الأسماء المتكررة في أنظمة “أندرويد”

+ = -
937

يعاني الكثير من مستخدمي أجهزة الهواتف الذاتية التي تعمل بنظام “أندرويد” من مشكلة تكرار الأسماء في قوائم الاتصال، ما يضطرهم لحذفها يدوياً وقضاء وقت طويل في تلك العملية.

إلا أن العديد من الأشخاص يجهلون وجود طريقة سهلة تمكّن مستخدمي أجهزة “أندرويد” من حل هذه المشكلة دون عناء، باستخدام حساب “غوغل” ثم الضغط على “Gmail”.

وبعد ذلك يختار المستخدم الأسماء “Contacts” وبعد الدخول إلى الصفحة يضغط على قائمة المزيد “More” ثم اختيار إيجاد مع دمج الأسماء المتكررة ” Find & Merge duplicates”، بعدها يمكنه إتمام هذه العملية بشكل آلي.وفق “أخبار 24”.

طريقة سهلة للتخلص من مشكلة الأسماء المتكررة في أنظمة “أندرويد”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055095.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.