وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على نظام جلوس مُتعاقب يطلق عليه مبدئياً اسم “إس 1″؛ لحل مشكلة هروب الركاب من المقاعد الوسطى في الطائرة.
وجاءت الموافقة على النظام الجديد بعدما كان قيد التطوير طوال 5 سنوات؛ حيث تعتزم إدارة الطيران تثبيت النظام الجديد على 50 من طائراتها بحلول نهاية عام 2020.
وجرى في التصميم الجديد إرجاع المقعد الأوسط إلى الخلف 3 بوصات وزيادة عرضه بمقدار بوصتين مقارنةً بالمقعدين المجاورين؛ ما يعني منحه القدرة على الحصول على مسافة كافية من مسند الذراعين وحصوله على مساحة أكبر للقدمين.
وأصبح عرض المقعد الأوسط في التصميم الجديد 21 بوصة مقارنة بـ 18 بوصة للمقعدين المجاورين.
وفق “أخبار 24”.