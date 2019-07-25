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أخبار محلية > رغم فائدته في خسارة الوزن.. تناول الفلفل الحار يومياً يؤدي لهذه المخاطر
25/07/2019   8:23 ص

رغم فائدته في خسارة الوزن.. تناول الفلفل الحار يومياً يؤدي لهذه المخاطر

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يعد الفلفل الحار عاملاً جيداً في خسارة الوزن؛ وفق العديد من الدراسات، إلا أن دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا كشفت أن تناوله يومياً له خطورة على الصحة.

وأجريت الدراسة وفقاً لـ “الإمارات اليوم”، على 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وبتتبع نظامهم الغذائي وجد أن الذين تناولوا 50 غراماً من الفلفل الحار يومياً كانوا عُرضة لانخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف.

ولم تختلف النتيجة وفق ما توصلت إليه الدراسة عن الحالة التي تم تناول الفلفل الحار عليها، سواء كان طازجاً أو مطبوخاً، فيما لم تظهر ذات الخطورة على تناول الفلفل الأسود.

رغم فائدته في خسارة الوزن.. تناول الفلفل الحار يومياً يؤدي لهذه المخاطر

أخبار محلية
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