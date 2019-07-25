بداية لتمويل المنازل تحصد جائزة أفضل ممول عقاري خلال ملتقى سكني

حازت بداية لتمويل المنازل الشركة الرائدة في قطاع التمويل السكني بالمملكة العربية السعودية، على جائزة أ فضل ممول عقار ي خلا لملتقى سكني الذي نظمته وازرة الإسكان مؤخرار احتفاًلا ب 00 1 ألف أسرة وقعت عقودها التمويلية.
وجاء فوز بداية بجائزة أفضل ممول عقاري في ملتقى سكني من بين نخبة مقدرة من المؤسسات التمويلية والبنوك السعودية التي شاركت في تمويل العقود السكنية التي أبرمها صندوق التنمية العقارية مع المستفيدين منذ إطلاق الصندوق والو ازرة لبرامج دعم المستفيدين.
وبدوره عبر الأستاذ مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يحسب لفريق العمل في بداية وشركاء النجاح، ويمثل امتدادًا للإنجازات والنجاحات التي ظلت تحققها بداية في سوق التمويل السكني بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف الغنيم أن بداية تحرص باستمرار على تفعيل شراكاتها الاستراتيجية مع و ازرة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والجهات ذات العلاقة بما يخدم المواطن ويساعد في توفير المسكن المناسب للأسر السعودية.
مشير ًا إلى أن بداية تعد من أكبر الداعمين لبرامج وزارة الإسكان وتعمل بانسجام تام مع كافة الجهات ذات العلاقة ببرنامج سكني ليواصل دوره في توفير التمويل اللازم للمشاريع السكنية التي تضطلع بها الدولة وتعزز جهوده لتمكين المواطنين من السكن المناسب وفقًا لرؤية 2030.
يذكر أن “بداية لتمويل المنازل حائزة على جائزة غلوبال فايننس لأفضل شركة تمويل عقاري رقمية في الشرق الأوسط لعام 2018م، وهي تختص بمنتجات التمويل التي تسهم في تحقيق مستهدفات التحول الوطني الذي يعزز قيمة الفرد ضمن منظومة مجتمعية قادرة على السهام بشكل كبير في تنمية القتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة المستقبلية.