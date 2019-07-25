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أخبار الخرج > معالي مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية عدد من مفتشات حرس الحدود
25/07/2019   7:16 ص

معالي مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية عدد من مفتشات حرس الحدود

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أصدر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً  بترقية (١١) أحد عشرة مفتشة من رتبة وكيل رقيب إلى رتبة رقيب، اعتباراً من ١٤٤٠/١٠/١‍ هـ ، ليصبح إجمالي من تمت ترقيتهن من مفتشات حرس الحدود منذ بداية  عام ١٤٤٠هـ (٨١) إحدى وثمانين مفتشة، وذلك بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.  ورفع معالي مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية -حفظه الله-، على العناية والاهتمام والدعم اللامحدود الذي يحظى به حرس الحدود ومنسوبوه من لدن سموه الكريم.   وهنأ الفريق البلوي المترقيات، سائلاً المولى عز وجل لهن التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهن، وأن تكون الترقية حافزاً لهن لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.  الجدير بالذكر، أن إجمالي من تم ترقيتهم من منسوبي و منسوبات  حرس الحدود من الأفراد منذ بداية  عام ١٤٤٠هـ يناهز ال عشرة آلاف تسعة آلاف وذلك بمختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

معالي مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية عدد من مفتشات حرس الحدود

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