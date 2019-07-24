أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عتود السكني الواقع غرب مدينة خميس مشيط، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق عملية الحجز في المخطط.
وأضحت أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد على 67 % من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وبدأت إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين.
وقال برنامج “سكني” إنه تم توقيع عقود التسليم مع المستفيدين كما يتواصل استكمال بقية العقود خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كافة المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية.
يُذكر أن برنامج “سكني” قد خصص أكثر من 186.116 قطعة أرض، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل، بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وفق “أخبار 24”.