بالفيديو.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يدشن أول جهاز آلي لصرف الأدوية

دشّن مجمع الملك فيصل الطبي في محافظة الطائف أول جهاز آلي لإعادة صرف الوصفات الطبية.
وقال المجمع إن الخدمة هي الأولى من نوعها في المملكة، وتخدم المرضى الذين يودون إعادة صرف أدويتهم دون أن يضطروا للانتظار.
ويعمل جهاز الصرف الآلي للأدوية خلال جميع أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة؛ حيث يمكن للمريض التواصل مع الصيدلية لتفعيل الخدمة، وبعد ذلك تصله رسالة نصية تحوي رمز الاستلام.وفق “أخبار 24”.
وعند جهاز الصرف، يمكن للمريض إدخال رمز الاستلام والحصول على الأدوية خلال ثلاثين ثانية فقط، متضمنةً إرشادات الاستخدام، ويمكن للجهاز صرف ما يصل إلى خمسة آلاف وصفة شهرياً.
مجمع الملك فيصل الطبي #الطائف تدشين أول جهاز في المملكة للصرف الذاتي للأدوية لإعادة الصرف ٧/٢٤ دون الحاجة للانتظار النافذة الآلي@SaudiMOH @makkahhealth1 #وزارة_الصحة_السعودية pic.twitter.com/eioMOpNhSK
— مجمع الملك فيصل (@kfmc_t) July 22, 2019