نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يدشن أول جهاز آلي لصرف الأدوية
24/07/2019   11:10 م

بالفيديو.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يدشن أول جهاز آلي لصرف الأدوية

+ = -
924

دشّن مجمع الملك فيصل الطبي في محافظة الطائف أول جهاز آلي لإعادة صرف الوصفات الطبية.

وقال المجمع إن الخدمة هي الأولى من نوعها في المملكة، وتخدم المرضى الذين يودون إعادة صرف أدويتهم دون أن يضطروا للانتظار.

ويعمل جهاز الصرف الآلي للأدوية خلال جميع أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة؛ حيث يمكن للمريض التواصل مع الصيدلية لتفعيل الخدمة، وبعد ذلك تصله رسالة نصية تحوي رمز الاستلام.وفق “أخبار 24”.

وعند جهاز الصرف، يمكن للمريض إدخال رمز الاستلام والحصول على الأدوية خلال ثلاثين ثانية فقط، متضمنةً إرشادات الاستخدام، ويمكن للجهاز صرف ما يصل إلى خمسة آلاف وصفة شهرياً.

بالفيديو.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يدشن أول جهاز آلي لصرف الأدوية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055057.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.