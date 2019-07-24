“صحة بيشة” تعلن نتائج التحقيق في مقطع رصَد وجود نمل داخل أنبوب مغذٍّ

أعلنت إدارة الشؤون الصحية في محافظة بيشة نتائج التحقيق في المقطع المتداول والذي يظهر وجود حشرات (نمل) في الأنبوب المغذي لطفلة منومة في مستشفى الملك عبد الله بالمحافظة.
وأوضحت أن التحقيقات توصلت إلى أن مصدر النمل كان كيساً بحوزة المواطنة المرافقة لابنتها المنومة، حيث كان الكيس يحتوي على حليب أطفال.
كما توصلت التحقيقات إلى عدم وجود أي حشرات في قسم تنويم الأطفال؛ لكن وُجد إهمال بسيط من عاملات شركة الصيانة والنظافة، وإهمال من الممرضة التي لم تقفل فتحة أنبوب المغذي أثناء رفعه.وفق “أخبار 24”.
وخلصت التحقيقات كذلك إلى وجود إهمال من رئيس قسم التمريض تمثل في عدم متابعة أعمال التمريض وعدم تصعيد الحالة فوراً للجهة المختصة.
وبناءً على نتائج التحقيقات، قرر مدير الشؤون الصحية توجيه إنذار لشركة الصيانة والنظافة، وإيقاع عقوبات بحق رئيس التمريض والممرضة ومشرفة النظافة التابعة للشركة.