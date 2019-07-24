“سقيا زمزم”: 100 مليون كوب لموسم الحج وآلية جديدة لتخزينها في الحرم‎

كشف مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام مشاري بن سعد المسعودي، اليوم الأربعاء، عن زيادة عدد الأكواب البلاستيكية التي تحمل شعار الرئاسة هذا الموسم إلى 100 مليون كوب، وذلك لتلبية حاجات ضيوف الرحمن في ظل العدد المتزايد من الحجاج والمعتمرين.
وأوضح المسعودي خلال جولته أنه سيتم هذا العام وضع آلية جديدة في تخزين الأكواب الجديدة في المسجد الحرام، وذلك لسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين بكل يسر وسهولة.
جاء ذلك خلال وقوفه على سير العمل وطريقة الإنتاج والتخزين في المصنع المسؤول عن إنتاج الأكواب وجميع المنتجات البلاستيكية الخاصة بها، حيث اطّلع المسعودي على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية.وفق “أخبار 24”.