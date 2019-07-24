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أخبار محلية > بالفيديو.. نصائح من الدفاع المدني للحجاج للوقاية من أخطار الكهرباء
24/07/2019   7:00 م

بالفيديو.. نصائح من الدفاع المدني للحجاج للوقاية من أخطار الكهرباء

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وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عدد من النصائح والإرشادات التعريفية لحجاج موسم 1440هـ، بهدف وقايتهم من مخاطر الكهرباء.

وتضمّنت تلك الإرشادات الحرص على استخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، وعدم لمس تلك الأجهزة بأيدٍ مبتلة، وعدم تحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.

وشدّدت المديرية على ضرورة عدم استخدام التوصيلات الرديئة، إلى جانب فصل الأجهزة عن التيار الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامها، وذلك لتجنّب حدوث حرائق ناجمة عن انفجار تلك الأجهزة والتوصيلات.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. نصائح من الدفاع المدني للحجاج للوقاية من أخطار الكهرباء

أخبار محلية
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