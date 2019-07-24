بالفيديو.. نصائح من الدفاع المدني للحجاج للوقاية من أخطار الكهرباء

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عدد من النصائح والإرشادات التعريفية لحجاج موسم 1440هـ، بهدف وقايتهم من مخاطر الكهرباء.
وتضمّنت تلك الإرشادات الحرص على استخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، وعدم لمس تلك الأجهزة بأيدٍ مبتلة، وعدم تحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.
وشدّدت المديرية على ضرورة عدم استخدام التوصيلات الرديئة، إلى جانب فصل الأجهزة عن التيار الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامها، وذلك لتجنّب حدوث حرائق ناجمة عن انفجار تلك الأجهزة والتوصيلات.وفق “أخبار 24”.
#الدفاع_المدني يُعرّف الحجاج بإرشادات تقيهم من أخطار الكهرباء.#الدفاع_المدني_في_الحج#العالم_في_قلب_المملكة#حج1440#واس pic.twitter.com/9cpq8Q4HvQ
— واس (@spagov) July 24, 2019