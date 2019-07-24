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أخبار محلية > بعد الإقبال الكبير..”الترفيه” تعلن تمديد فترة التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان
24/07/2019   6:59 م

بعد الإقبال الكبير..”الترفيه” تعلن تمديد فترة التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تمديد فترة التسجيل في مسابقتي تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان حتى 18 أغسطس 2019، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكل الراغبين في المشاركة في المسابقة.

وقالت الهيئة إن قرار تمديد فترة انتهاء التسجيل من التاريخ المحدد سابقاً في 22 يوليو الجاري، جاء بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته المسابقة من أشخاص من مختلف دول العالم.

وأبانت أن عدد المسجلين في المسابقة حتى أمس الثلاثاء وصل إلى 30 ألف مشارك، مشيرة إلى أنها ستعلن عن التواريخ الجديدة الخاصة بالمراحل الثلاث القادمة خلال الفترة القريبة المقبلة.وفق “أخبار 24”.

بعد الإقبال الكبير..”الترفيه” تعلن تمديد فترة التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان

أخبار محلية
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