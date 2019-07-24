“التجارة”: التزام 92% من منافذ بيع زيوت السيارات والإطارات والبطاريات بأنظمة حماية المستهلك

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن التزام 92% من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك (نظام مكافحة الغش التجاري، نظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية).
وأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية قامت بجولات تفتيشية خلال الأيام الماضية على الأسواق للرقابة على منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات، شملت 3,117 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام هذه المنشآت بالأنظمة.
وأضافت أن النتائج أظهرت التزام 2875 منشأة بالأنظمة تشكل 92% من إجمالي المنشآت الخاضعة للتفتيش، فيما بلغ إجمالي المنشآت غير الملتزمة 242 منشأة تجارية تشكل 8%، تم تحرير مخالفات فورية بحقها واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية.وفق “أخبار 24”.
وتضمنت المخالفات عدم وجود بطاقة السعر ، إلى جانب مخالفات عرض أو بيع منتجات (الإطارات المستعملة وزيوت محركات السيارات وفلاتر زيوت السيارات والبطاريات) منتهية الصلاحية، واختلاف البيانات التجارية، والامتناع عن إعطاء فاتورة.
وأكدت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.