بالفيديو.. كيف ستغدو منطقة “القدية” بعد تنفيذ المخطط العام للمشروع

كشفت إدارة مشروع “القدية” عن جوانب من الصورة النهائية التي ستبدو عليها منطقة القدية بعد الانتهاء من تنفيذ المخطط العام للمشروع، لافتة إلى أنها ستكون أكبر الوجهات الترفيهية في العالم.
ونشر حساب “القدية” على موقع “تويتر” مقطع فيديو يقدم صورة بانورامية لما ستؤول إليه “القدية” في المستقبل، تظهر المنشآت التي ستقام فيه، والأنواع المختلفة من الرياضات التي سيحتويها المشروع من سباق السيارات الكهربائية، والمشي، والسباحة، والقفز من المرتفعات، و”الأفعوانيات” وغيرها من وسائل الترفيه.
وأبانت إدارة المشروع أن “القدية” ستباهي مدينة “ديزني لاند” و”سنترال بارك”، حيث تصل مساحتها إلى 334 كيلومتراً، وهي بذلك تكون أكبر من مساحة ديزني لاند بثلاثة أضعاف.
فيديو يروي المتعة التي ستعيشونها في #القدية ويحكي تفاصيل مثيرة لا تُمل .. شاهد المخطط العام #للقدية النابضة بالحياة! #القدية_أكثر_بكثير pic.twitter.com/BmYyAYiqVm
— Qiddiya – القدية (@qiddiya) July 24, 2019
وفق “أخبار 24”.