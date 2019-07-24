“الدفاع” تحتفل بتدشين زورقين بفرنسا ضمن مشروع الزوارق السريعة للبحرية الملكية

تدشن وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية اليوم (الأربعاء) الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية، وذلك بإنزالهما في الماء.
ومن المقرر أن تتم الاحتفالية بحضور قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد الغفيلي وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانبين السعودي والفرنسي.
يأتي ذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري، حيث تشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقا سريعا، يكون جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.
وأظهر تقرير مصور لفضائية الإخبارية، أحد الزورقين اللذين سيتم تدشينهما، وهو رقم (315)، ويعد زورقا اعتراضيا عالي السرعة، وهو من أحدث وأسرع السفن في العالم.وفق “أخبار 24”.
ولفت التقرير إلى أن أعدادا كبيرة من تلك الزوارق ستصنع في المملكة، مبينا أن له مهاما عظيمة للعمليات البحرية والأمن البحري، من خلال مراقبة البحار وحماية السفن المعرضة للخطر والمنشآت البحرية ومراقبة القوافل، والعمليات المشتركة مع الطائرات وأنظمة مراقبة السواحل والدفاع ضد التهديدات والهجمات الإرهابية وكذلك البحث والإنقاذ.
فيديو | مراسل #الإخبارية يتحدث عن تفاصيل تدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة. pic.twitter.com/rMJSVITBZK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2019