الروماني أنطوان يدخل اهتمامات الهلال بنصيحة رادوي

تجري إدارة نادي الهلال مفاوضات حاسمة هذه الأيام لحسم صفقة المحور الأجنبي الذي سيكون في حال نجحت بديلاً للمحترف الإسباني ألبرتو بوتيا. وتشير المصادر إلى أن الروماني ميريل رادوي المدير الحالي الذي سبق أن لعب للهلال محترفا قبل تسع سنوات قد نصح الهلاليين باللاعب الروماني باول أنطوان 21 سنة الذي يلعب في مركز المحور، ويلعب حاليا لنادي كريليا سوفياتوف سمارا الروسي إلى جانب لاعبين آخرين يضمهم ملف المفاوضات.
من جانب آخر، انتظم المحترف البيروفي أندري كاريلو في تدريبات الفريق مساء أمس بعد وصوله للمعسكر التدريبي في مدينة لينز النمساوية إثر توقيعه لأربع سنوات مقبلة لنادي الهلال.وفق “الشرق الأوسط”.
وحظي اللاعب باستقبال كبير من قبل زملائه بعودته لهم وهو يتمتع بمستوى لياقي جيد، حيث لم يمر عليه أكثر من أسبوعين فقط منذ آخر مباراة لعبها مع منتخب بلاده بيرو في نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل والتي خسرها 3 – 1.
وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تختتم اليوم مباريات الهلال الودية في معسكره التدريبي بالنمسا عندما يلاقي في الساعة الثانية ظهراً فريق بريني غروسبلي السلوفيني، فيما يلتقي في آخر مبارياته أودينيزي الإيطالي، وسيعود الفريق إلى الرياض يوم غد الخميس.