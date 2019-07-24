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اخبار رياضية > 40 مليونا تنعش خزينة العميد.. والإدارة تسعى لتسويق الرباعي الأجنبي
24/07/2019   1:38 م

40 مليونا تنعش خزينة العميد.. والإدارة تسعى لتسويق الرباعي الأجنبي

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أكد لـ«عكاظ» مصدر مقر الرباعي الأجنبي الأسترالي جورمان، والايفواري سانوجو، والبرازيليين غروهي وجوناس من خلال بيع عقودهم الاحترافية أو إعارتهم للأندية التي تنوي الاستفادة منهم خلال الفترة القادمة، وتهدف الإدارة الاتحادية لحسم ملف الرباعي قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، والحصول على مقابل مادي يصل إلى 40 مليون ریال جراء تسويق عقود الرباعي الأجنبي، إذ تبقى في عقد جورمان موسم واحد، وجوناس موسمين، وسانوجو وغروهي 3 مواسم مع العميد.

وشدد المصدر ذاته على حرص الإدارة الاتحادية على حفظ حقوق النادي، ووضع مصلحة النادي فوق أية اعتبارات أخرى. ً من جانب آخر، يخوض الفريق الاتحادي لقاء وديا اليوم (الأربعاء) أمام اثيرتون كولليريس، وتعتبر المواجهة الودية الرابعة للعميد في معسكر مانشستر الحالي، ويسعى المدرب سييرا للاستفادة من المباراة بالزج باللاعبين الذين سيخوض بهم المواجهتين الآسيويتين أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن دور ثمن النهائي في البطولة القارية الكبرى.وفق “عكاظ”.

من جهة ثانية دخللاعب فريق الرائد سلطان الفرحان الذي يجيد اللعب في خانة «المحور» ضمن اهتمامات نادي الاتحاد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، الكشف عن المزيد من التفاصيل حيال تعاقد العميد مع اللاعب الفرحان من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

40 مليونا تنعش خزينة العميد.. والإدارة تسعى لتسويق الرباعي الأجنبي

اخبار رياضية
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