العين الإماراتي لا يرغب في عودة عموري

علمت” دنيا الرياضة” أن لاعب الهلال السابق المحترف في صفوفه الموسم الماضي عمر عبدالرحمن “عموري” لن يعود مجددا إلى ناديه العين الإماراتي، إذ أفصحت بعض المصادر إلى عدم الرغبة من الجهاز الفني لفريق العين بإعادة اللاعب مجددا للعب في صفوفه، خصوصا أن وضع الإصابات أزعج الجهاز الفني للفريق وخشية خسارة اللاعب في أي وقت من الموسم الرياضي.
وتشير المصادر إلى أن عموري ربما ينتقل إلى ناد إماراتي آخر أو البحث عن عقد احترافي خارج الإمارات، وستتحدد وجهة اللاعب في غضون الأسابيع المقبلة، خصوصا أن عدم تجديد الهلال للعقد سيؤثر بصورة سلبية على عموري في انتقالاته المقبلة.