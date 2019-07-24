التمزق يقـلـق الأهلي

وقع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تحت تهديد الحرمان من خدمات الثنائي الرأس أخضري دجانيني تفاريس، والسعودي سعيد المولد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن دجانيني والمولد، تعرَّضا للإصابة بالتمزق خلال مشاركتهما مع فريقهما في معسكر النمسا، ما يثير الشكوك حول إمكانية اكتمال جاهزيتهما قبل موقعة الهلال في 6 أغسطس المقبل ضمن ربع نهائي البطولة القارية. وأجرى لاعبا الأهلي أمس فحصًا طبيًّا، أثبت معاناتهما من التمزق، ما تطلَّب إبعادهما عن المباراة التجريبية أمام فريق برافو السلوفيني.
وبيَّنت المصادر، أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي يكثف جهوده لعلاج التمزق، الذي وصفته بالخفيف، وتجهيز اللاعبَين قبل الموقعة الآسيوية المنتظرة، والعودة إلى التدريبات، والمشاركة في المباريات التجريبية التي تسبق لقاء الهلال.