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أخبار محلية > أمير عسير يكافئ مقيما بـ 3 أضعاف مبلغ أعاده لإدارة السجون
24/07/2019   1:35 م

أمير عسير يكافئ مقيما بـ 3 أضعاف مبلغ أعاده لإدارة السجون

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كرّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، مقيما من الجالية المصرية، نظير أمانته، حيث أعاد مبلغا ماليا قدره ٧٠٠٠ريال إلى إدارة سجون منطقة عسير.

وذكرت مصادر أن المقيم “وليد منير فريد” كان يطلب أحد السجناء مبلغا ماليا، حيث قامت بتسديده اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، وبعد استلامه للمبلغ عاد لإدارة السجن مبيناً أنه تسلم في وقتٍ سابق مبلغ 7000 ريال من إجمالي مديونيته على السجين.

بدوره قدّم أمير عسير، شكره وتقديره للمقيم على أمانته وإعادة المبلغ إلى صاحبه؛ ووجّه بمنحه مكافأة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعاده، وسلّم مبلغ المكافأة نيابة عن الأمير مساعد مدير عام السجون بالمنطقة العميد سعد آل مريط.وفق “أخبار 24”.

أمير عسير يكافئ مقيما بـ 3 أضعاف مبلغ أعاده لإدارة السجون

أخبار محلية
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