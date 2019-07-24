أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اغتيال نائب القنصل العام التركي في أربيل الأسبوع الماضي داخل أحد المطاعم في إقليم كردستان العراق.
وبدا في الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة في المطعم نائب القنصل يجلس إلى طاولة برفقة أحد الأشخاص داخل المطعم، قبل أن يقوم شخص كان يجلس إلى الطاولة المجاورة لهما من مكانه فجأة ويطلق رصاصة إلى رأس الدبلوماسي التركي، قبل أن يأتي شخصان آخران ويطلقان النار من مسدسيهما تجاهه.
يذكر أنه راح ضحية الهجوم الذي وقع في 17 يوليو الماضي شخصان آخران من مواطني الإقليم، ولاحقاً أعلنت الأجهزة الأمنية في أربيل إلقاء القبض على مطلق النار الرئيس يدعى “مظلوم داغ” وأحد مساعديه.
وفق “أخبار 24”.