طبيب سعودي يشارك في 35 عملية سرطانية مجانا بإندونيسيا وسفارة المملكة تكرمه

شارك طبيب سعودي ضمن فريق طبي يضم أطباء من كل أنحاء العالم متخصص في الأعمال الخيرية والإنسانية، في إجراء 35 عملية جراحية لإزالة أورام سرطانية لنساء إندونيسيات، بمستشفى حسن صديقي الحكومي في مدينة باندونق الإندونيسية.
وأوضح طبيب النساء والولادة بمستشفى القوات المسلحة في جدة الدكتور عصام عدنان أبو خشبة، أنه شارك في إجراء عمليات جراحية لـ35 أمرأة إندونيسية كن يعانين من سرطان الرحم والمبيض، مؤكداً أن العمليات التي أجريت كُللت جميعها بالنجاح.
وأفاد الدكتور أبو خشبة بأنه الطبيب السعودي الوحيد الذي شارك في إجراء هذه الجراحات، مؤكدا أنه استفاد كثيراً على المستوى المهني من مشاركته في إجراء هذه العمليات.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام عباد الثقفي كرم الدكتور عصام أبو خشبة، تقديراً لما قدمه من عمل إنساني خلال مشاركته الطوعية في إجراء هذه العمليات، وتقديراً لتمثيله مهنة الطب في المملكة خير تمثيل.