احتفت الخطوط الجوية السعودية بالطلاب الفائزين في أولمبياد الرياضيات الدولي ببريطانيا (IMO 2019)، والذين حققوا 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات)، وحصلوا على المركز الثالث والثلاثين من بين 114 دولة شاركت في الأولمبياد.
وأظهرت لقطات مصورة من داخل الطائرة أثناء تحليقها في الجو، إعلان طاقم الطائرة نيابة عن مسؤولي الشركة أسماء الطلاب وتكريمهم، وسط تصفيق حاد واحتفاء كبير من قبل الركاب.
وكانت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أكدت أن فريق المملكة حصل على مجموع درجات هو الأعلى في تاريخ مشاركات المملكة على مدى 15 عاماً، وذلك بحصوله على 124 درجة، حيث سُجلت أعلى درجة في عام 2012 وبلغت 105 درجات.
وفق “أخبار 24”.