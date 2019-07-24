“العدل”: نحو 14 ألف عقد نكاح و4521 صك طلاق خلال شهر شوال الماضي

كشف التقرير الشهري لوزارة العدل، أن المحاكم سجلت خلال شهر شوال الماضي 14018 عقد نكاح، بمعدل 467 عقدا يوميا، بينما سجلت 4521 صك طلاق.
وأوضح التقرير أن عقود النكاح التي طرفاها سعوديان مثلت نسبة 89% من إجمالي العقود، صدر 42% منها من الرياض ومكة المكرمة، فيما بلغ عدد صكوك الطلاق 4521 صكاً، بمعدل 150 صك طلاق يوميًّا، 47% منها في الرياض ومكة.
وأشار التقرير إلى أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، حيث إنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي قد يكون حدث في فترة سابقة.وفق “أخبار 24”.