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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: تمديد صلاحيات الحليب ومشتقاته يومين إضافيين
24/07/2019   1:28 م

“الغذاء والدواء”: تمديد صلاحيات الحليب ومشتقاته يومين إضافيين

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منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء للمرة الثانية في خلال 4 أعوام، منتجي الألبان يومين إضافيين كحد أقصى على فترات الصلاحيات الخاصة بمنتجات (الحليب، اللبن، الزبادي)، حتى تحديث لائحتها الفنية.

وألزمت الهيئة الشركات المنتجة للألبان، بتحمّل كامل المسؤولية تجاه احتفاظ المنتجات الغذائية بصفاتها الأساسية، تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، بما يضمن سلامة ومأمونية هذه المنتجات طوال فترة الصلاحية المحددة.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الهيئة قد مددت صلاحية الحليب إلى 7 أيام بدلاً من 5 أيام بعد دراسات متخصصة، في نهاية 2015.

“الغذاء والدواء”: تمديد صلاحيات الحليب ومشتقاته يومين إضافيين

أخبار محلية
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