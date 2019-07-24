مصادر: إلغاء غرامات تأخر وصول العمالة الأوغندية الموقعة حتى إبريل الماضي

قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعفت مكاتب الاستقدام من غرامات تأخير وصول العمالة المنزلية الأوغندية، التي أبرمت خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي، إلى التاسع من إبريل من العام الحالي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي وجه تعميماً لكل الإدارات بقرار الإعفاء، مبينة أن الوزارة تأكدت من صحة شكاوى مكاتب الاستقدام والغرف التجارية وأن التأخر كان بسبب الجانب الأوغندي الذي تأخر في اعتماد العقود في نظام مساند.
وأشارت إلى أن تأخر وصول العمالة ليس مقتصراً فقط على أوغندا بل شمل العديد من الدول بينها الفلبين.