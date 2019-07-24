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أخبار محلية > صورة حديثة للطفل اليمني الذي تكفل ولي العهد بعلاجه من ورم في عينه
24/07/2019   8:26 ص

صورة حديثة للطفل اليمني الذي تكفل ولي العهد بعلاجه من ورم في عينه

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أظهرت صورة حديثة للطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، تماثله للشفاء من ورم أصـابه في عينه وكان يهدد حياته، بعدما أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقله إلى الرياض لعلاجه على نفقته.

وقدم والد الطفل شكره لولي العهد على تكفله بعلاج طفله الذي لا يزال يستكمل علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة، كما قدم شكره للسفير السعودي في اليمن وكل مَن سهّل نقل طفله وعلاجه في المملكة.

وأكد جابر آل عوفان وفقاً لـ “سبق”، أن ما قدمته المملكة لابنه هو امتداد لاهتمامها بالشعب اليمني وتقديمها للعمل الإنساني في اليمن، وتلمسها لحاجة الشعوب العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنهم وجدوا اهتماماً ملموساً وعناية فائقة وتعاملاً راقياً من جميع أفراد الطاقم الطبي.

صورة حديثة للطفل اليمني الذي تكفل ولي العهد بعلاجه من ورم في عينه

أخبار محلية
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