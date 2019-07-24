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أخبار محلية > خلال 6 ساعات.. فريق طبي سعودي يطير للإمارات ليستأصل كبد طفل متوفى ويزرعه لمواطن بالدمام
24/07/2019   8:25 ص

خلال 6 ساعات.. فريق طبي سعودي يطير للإمارات ليستأصل كبد طفل متوفى ويزرعه لمواطن بالدمام

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نجح فريق طبي سعودي من مركز زراعة الأعضاء في استئصال كبد طفل متوفى بالإمارات يبلغ من العمر 5 سنوات، وزراعته لمواطن في العقد الخامس بمدينة الدمام.

وأوضح مدير مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أن الفريق الطبي السعودي غادر إلى الإمارات بعد توفر كبد لطفل متوفى دماغياً يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث قام الفريق باستئصال الكبد من الطفل في مستشفى الشيخ خليفة بدبي والعودة إلى مستشفى الملك فهد التخصصي والبدء فوراً بعملية الزراعة.

وأكد أن عملة الإخلاء الطبي ذهاباً وإياباً وعملية الاستئصال قد استغرقت 6 ساعات فقط؛ حيث تعد هذه العملية هي الأولى من نوعها التي يكون فيها المتبرع المتوفى دماغياً طفلاً لم يتجاوز وزنه 14 كيلوجراماً، ويتم زرع كبده لمواطن يبلغ من العمر 50 عاماً، وهو أحد المسجلين على قوائم الانتظار منذ 4 سنوات.وفق “أخبار 24”.

خلال 6 ساعات.. فريق طبي سعودي يطير للإمارات ليستأصل كبد طفل متوفى ويزرعه لمواطن بالدمام

أخبار محلية
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