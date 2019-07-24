أعرب عضو كبار هيئة العلماء، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، أمس (الثلاثاء)، عن استغرابه من تقاعس بعض شباب المملكة عن أداء فريضة الحج؛ حيث قال: “من المُحزن أن يسافر الشاب والشابة إلى كل مكان في العالم في حين أنهم يتهاونون في تأدية فريضة الحج”.
وأشار الشيخ المطلق، إلى أن هناك من الشباب مَن يأتي إلى لجنة الإفتاء وقد انتابتهم حالة من الحزن العميق لعدم تأديتهم الفريضة، رغم بلوغهم سن الثلاثين والأربعين وسفرهم للسياحة في شتى بقاع الأرض.
وأضاف أن أولئك الشباب من ميسوري الحال ويشغلون وظائف مرموقة، إلا أنهم تكاسلوا عن أداء الحج رغم إقامتهم بأراضي المملكة، فقد حثّ الرسول على المبادرة بالحج حيث قال: “تَعَجَّلُوا إِلى الحَجِّ يَعني الفَرِيضَةَ، فَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَدرِي مَا يَعرِضُ لَهُ”.
وفق “أخبار 24”.