نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأربعاء
23/07/2019   11:24 م

توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأربعاء

+ = -
1106

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأربعاء، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على الرياض والشرقية ونجران.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة وسواحلها، وجازان وسواحلها وعسير وسواحلها.

وتكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على المرتفعات بمناطق جازان وعسير.

ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً بمكة المكرمة ورفحاء وحفر الباطن والرياض (44 درجة)، وأدنى درجة حرارة في أبها (18).وفق “أخبار 24”.

توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأربعاء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054910.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.