توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأربعاء، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على الرياض والشرقية ونجران.
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة وسواحلها، وجازان وسواحلها وعسير وسواحلها.
وتكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على المرتفعات بمناطق جازان وعسير.
ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً بمكة المكرمة ورفحاء وحفر الباطن والرياض (44 درجة)، وأدنى درجة حرارة في أبها (18).وفق “أخبار 24”.