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أخبار محلية > هيئة الإحصاء تصدر تقريرها الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2019
23/07/2019   11:23 م

هيئة الإحصاء تصدر تقريرها الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2019

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أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم, تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa , وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خــــــلال شهــــر يونيو 2019م، بلــغت نسبته (0.2%) مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق (مايو 2019م).

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2%).

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%).

على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1%).

فيما ظلــت أقســـام الصحة والاتصالات والتعليم و التبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

هيئة الإحصاء تصدر تقريرها الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2019

أخبار محلية
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